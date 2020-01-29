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11 kişinin hayatını kaybettiği binalar kamerada

Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği bir çok kişinin ise sağ kurtarıldığı iki binanın yıkılma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA | 29.01.2020 - 10:08..
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Geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’ndeki 5’er katlı Aykent ve Kalay apartmanında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı.

SANİYELER İÇERİSİNDE TOZ BULUTU OLUŞTU

O iki binanın arasında bulunan bir başka apartmanın alt katındaki Selahattin Çetin’e ait işyerinin güvenlik kamerası, deprem anını ve binaların yıkılmasıyla oluşan toz bulutlarını saniye saniye kaydetti.

Depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı ViDEO

ÖLÜMDEN KAÇIŞ

İHA muhabirinin elde ettiği o görüntülerde, caddeden geçen bir araç son anda geri vitese takarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu, yaşlı bir çiftin ise toz bulutları arasında kendini sokağa attığı yer aldı. Ayrıca iş yerindekilerin panikle kaçışları ve ne yapacaklarını bilememeleri görüntülere anbean yansıdı. İki binanın yaklaşık birer dakika arayla yıkıldığı, kamera kayıtlarıyla net olarak görülürken, o sırada ileri veya geri gitmeyip ortada kalan otomobildekilerin ise olayı ucuz atlatması dikkat çekti.

11 kişinin hayatını kaybettiği binalar kamerada

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