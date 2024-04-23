Yağmur değil o yağacak! İstanbul, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova; Adım dahi atmayın

Afrika'dan gelen toz kütlesi, Türkiye'nin hava durumunu tekrar etkisi altına aldı ve bu sefer biraz daha iddialı görünüyor.
Dün akşam itibarıyla ülkemize geri dönen bu toz kütlesi, yağışlı bir halde karşımıza çıkıyor.
İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa gibi şehirlerimizde yaşayan dostlarımız için önemli bir uyarı var: 23 Nisan Salı günü için hazırlıklı olun!
8 ili etkisi altına alıyor
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla çamur yağmurunun gelişini duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"23 Nisan'da Türkiye'de 73 şehirde yağış beklenmiyor. 8 şehirde ise 06:00-11:30 arası ilçe bazlı hafif çamur yağmuru geçişi görülebilir. İşte bu 8 şehir:
· İstanbul
· Edirne
· Tekirdağ
· Yalova
· Kocaeli
· Çanakkale
· Balıkesir
· Bursa"