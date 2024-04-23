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Yağmur değil o yağacak! İstanbul, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova; Adım dahi atmayın

Yağmur değil o yağacak! İstanbul, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova; Adım dahi atmayın Türkiye'de 8 il için korkutan uyarı geldi. Uzmanlar tarih ve saat vererek uyardı. İstanbul, Edirne, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir hazır olun, başlıyor...