Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ operasyonu düzenledi.

9 ŞÜPHELİNİN ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.

MATERYALLERE EL KONDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerine şafak vakti bir operasyon düzenlendi. Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

9 GÖZALTI

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.