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Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

AA | 27.08.2019 - 08:46..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ operasyonu düzenledi.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

9 ŞÜPHELİNİN ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

MATERYALLERE EL KONDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerine şafak vakti bir operasyon düzenlendi. Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

9 GÖZALTI

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

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