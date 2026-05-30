12 bin yıllık Hasankeyf, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Yukarı Mezopotamya’dan Anadolu’ya uzanan tarihî geçiş hattı üzerinde yer alan Hasankeyf, binlerce yıllık geçmişiyle bayram tatilinde yeniden ziyaretçilerin gözdesi oldu. Bizans’tan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilçe, Kurban Bayramı süresince adeta ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi yapılar ve doğal güzellikler, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

TARİHİN KALBİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Dicle Nehri kıyısında konumlanan Hasankeyf’te bayram tatili boyunca yoğunluk yaşandı. Ziyaretçiler, tarihi ilçenin dar sokaklarında yürüyerek binlerce yıllık geçmişin izlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Hasankeyf Kalesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Türbesi ve Er-Rızk Camii gibi tarihi yapılar, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer aldı.

TEKNE TURLARINA YOĞUN İLGİ

Hasankeyf’te Dicle Nehri üzerinde düzenlenen tekne turları da bayram yoğunluğundan nasibini aldı. Antik kentin doğal ve tarihi dokusunu farklı bir açıdan görmek isteyen ziyaretçiler, tekne gezileriyle bölgeyi keşfetme imkânı buldu.

Nehrin sakin akışı eşliğinde yapılan turlar, özellikle fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sundu.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ VE MEMNUNİYET

Bayram tatilini GAP turu kapsamında değerlendiren ziyaretçiler, Hasankeyf’in tarihi ve doğal güzelliklerinden etkilendiklerini ifade etti.

Antalya Alanya’dan gelen Nihat İnan, bölgeyi “12 bin yıllık bir tarih deneyimi” olarak nitelendirirken, daha önce önyargıyla yaklaştığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin beklentisinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Ukrayna’dan gelen Yevheniia Viun ise Hasankeyf’i çok beğendiğini belirterek, bölgenin ilerleyen yıllarda daha fazla turist çekeceğini ifade etti.

Ankara’dan gelen ziyaretçi İlknur Karademir de Hasankeyf’in kendileri için farklı bir deneyim olduğunu dile getirerek, bölgenin herkese tavsiye edilmesi gerektiğini söyledi.

“TARİHİ DOKUYA HAYRAN KALDIM”

Eskişehir’den gelen Musa Arı ise Hasankeyf’te gördüğü tarihi dokudan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bölgenin korunmuş yapısının kendisini etkilediğini ifade etti.

Arı, Türkiye’nin kendi tarihi zenginliklerinin yeterince bilinmediğini vurgulayarak, Hasankeyf’in mutlaka görülmesi gereken yerler arasında olduğunu söyledi.

“BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAHA GÜZEL”

Trabzonlu olup Mardin’de yaşayan Serra Sırdaş ise ailesiyle birlikte geldiği Hasankeyf’te beklentisinin üzerinde bir manzarayla karşılaştığını dile getirdi. Bölgenin hem tarihi hem de doğal yapısının etkileyici olduğunu belirten Sırdaş, Karadeniz’den gelen biri olarak bölgeyi çok beğendiğini ifade etti.

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ZİYARETÇİLERİN ODAĞINDA

Bizans, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf, bayram yoğunluğuyla birlikte yeniden kültürel turizmin merkezlerinden biri haline geldi.

Tarihi dokusunu koruyan yapısı, Dicle Nehri ile bütünleşen manzarası ve tekne turlarıyla birleşen turizm hareketliliği, ilçeyi yerli ve yabancı ziyaretçiler için cazibe merkezi haline getiriyor.

BAYRAMDA TARİH VE DOĞA BULUŞTU

Kurban Bayramı boyunca artan ziyaretçi sayısıyla Hasankeyf, hem tarih hem de doğa turizminin önemli duraklarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölge, ziyaretçilerine sadece bir gezi değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir medeniyet yolculuğu sundu.