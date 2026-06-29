14 yaşında geliştirdiği icat dünyayı şaşırttı! Elektrik ve kimyasal kullanmadan suyu temizliyor

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ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan Hint kökenli öğrenci Deepika Kurup, Hindistan'a yaptığı bir ziyaretten etkilendi.

Gezi sırasında çocukların kirli su birikintilerinden su içmek zorunda kaldığını görünce bu soruna çözüm üretmeye karar verdi.

Henüz 14 yaşındayken geliştirdiği güneş enerjili su arıtma sistemi sayesinde uluslararası bilim dünyasının dikkatini çekti.

Kurup'un geliştirdiği sistem, titanyum dioksit ve çinko oksit içeren özel bir malzemeyi güneş ışığıyla aktive ediyor.

Maliyeti çok düşük

Genç mucidin geliştirdiği kompozit malzemenin gram başına maliyetinin yaklaşık yarım sent olduğu belirtiliyor.

Kurup, sistemini kirli su örnekleri üzerinde test ederek bakteri oranında belirgin düşüş sağladığını ortaya koydu.

Buluş, özellikle altyapının yetersiz olduğu kırsal bölgelerde uygulanabilecek düşük maliyetli çözümler arasında gösteriliyor.

Ödül kazandı

Deepika Kurup, geliştirdiği proje sayesinde Discovery Education 3M Young Scientist Challenge yarışmasını kazanarak 25 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.