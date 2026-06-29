Özgür Özel, 19 yıl sonra önlük giydi: Eczane tezgahının başına geçti

CHP'de iç karışıklık devam ediyor.

'Mutlak butlan' kararı sonrası mitingleri otobüs üzerinde gerçekleştiremeyen Özgür Özel, pazar ve esnaf ziyaretleri yapıyor.

2007'DE ECZACILIK MESLEĞİNİ BIRAKTI

Eczacılık kökenli olduğu bilinen Özel'in, bu esnaf ziyaretleri sırasında İzmir'in Kiraz ilçesinde de bir gezisi oldu.

Eczacılık Fakültesi'nden 1997'de mezun olan ve 1999'da serbest eczacılık yapmaya başlayan özel, 2007'den bu yana önlük giymemişti.

19 YIL SONRA YENİDEN ÖNLÜK GİYDİ

Kiraz ilçesindeki ziyaretleri sırasında bir eczaneye giren Özel, 19 yılın ardından ilk kez eczacı önlüğünü giyerek tezgahın başında geçti.

Basın mensuplarının objektiflerine yansıyan o anlarda Özel, önlüğünün önünü iliklerken "2007 yılından sonra ilk kez önlük giyip tezgahın başına geçiyorum." sözlerini kullandı.