149 yıldır Erzurum Ovası'nda sessiz nöbet: Meçhul 93 Harbi şehidine mahalle halkından vefa

Erzurum Ovası'nın ortasında, yıllardır sessizce zamana direnen meçhul bir şehit mezarı, mahalle sakinlerinin duyarlılığı sayesinde yeniden görünür hale geldi. Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı ve Yarımca mahalleleri arasında bulunan ve halk arasında "Garip Mezar" olarak anılan 93 Harbi şehidinin kabri, vatandaşların gönüllü çalışmasıyla temizlenerek bakım altına alındı. Yaklaşık bir buçuk asırdır tarlaların ortasında yalnız başına bulunan mezar, geçmişin izlerini bugüne taşımaya devam ediyor.

HABERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİLER

Meçhul şehit mezarının yıllardır ihmal edilmiş görüntüsünü gündeme taşıyan haberin ardından bölge sakinleri bir araya gelerek kabirde bakım çalışması gerçekleştirdi. Gönüllüler tarafından mezarın çevresindeki yabani otlar temizlenirken, mezar yeniden boyandı ve baş kısmına Türk bayrağı dikildi.

Yapılan çalışmayla birlikte uzun süredir otların arasında kaybolan şehit kabri yeniden görünür hale gelirken, vatandaşlar bunun yalnızca ilk adım olduğunu belirtti.

149 YILDIR TEK BAŞINA NÖBET TUTUYOR

Erzurum kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan şehit mezarı, çevresinde herhangi bir mezarlık bulunmaması nedeniyle dikkat çekiyor. Mezar taşında yalnızca "Hicri 1293 Şehidi" ibaresi yer alırken, burada yatan askerin kimliği, memleketi ve bağlı bulunduğu birlik bugüne kadar tespit edilemedi.

Tarihçiler, mezarın 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı olarak bilinen ve halk arasında "93 Harbi" adıyla anılan savaş sırasında şehit olan bir askere ait olduğunu değerlendiriyor.

"GARİP MEZAR" İÇİN KALICI DÜZENLEME TALEBİ

Mahalle halkı tarafından "Garip Mezar" adıyla bilinen kabrin manevi değerine dikkat çeken vatandaşlar, yapılan çalışmanın tamamen gönüllü imkânlarla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölge sakinleri, şehitliğe yakışır bir çevre düzenlemesi yapılmasını, mezarın daha korunaklı hale getirilmesini ve kalıcı bir bayrak direği dikilmesini talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.

MEZARIN HİKÂYESİ GİZEMİNİ KORUYOR

Aradan geçen yaklaşık 149 yıla rağmen meçhul askerin kim olduğu hâlâ bilinmiyor. Rivayetlere göre kahraman asker, çatışmalar sırasında şehit düştüğü noktaya defnedildi ve mezarı bugüne kadar aynı yerde kaldı.

Öte yandan Beyaz Şehir Erzurum dergisinde yer alan bilgilere göre, 1972 yılında bölgeye gelen rütbeli bir asker mezarın bakımını yaptırdı. Köylülerin kim olduğunu öğrenemediği asker, çalışmaları tamamladıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan bölgeden ayrıldı. Böylece hem mezarda yatan kahramanın kimliği hem de mezarı yenileyen askerin hikâyesi yıllardır çözülemeyen bir sır olarak kaldı.

"KARINCA KARARINCA BİZ DE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Tınazlı Mahallesi sakinlerinden İbrahim Surha, şehit mezarının kendi arazileri içerisinde bulunduğunu belirterek, arkadaşlarıyla birlikte harekete geçtiklerini söyledi.

Kendi imkânlarıyla alanı temizlediklerini ifade eden Surha, bir vatandaşın boya, bir diğerinin ise Türk bayrağı getirdiğini anlatarak, "Alanı biçtik, mezarı boyadık ve bayrağımızı diktik. Belki gören olur, daha kapsamlı bir çalışma yapılır diye düşündük. Biz de elimizden geldiğince bu kahraman şehidimize sahip çıkmak istedik." dedi.

Şehidin hatırasının yaşatılması gerektiğini vurgulayan Surha, tarlalarının başında yatan kahramanın unutulmaması için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

GEÇMİŞİN HATIRASINA SAHİP ÇIKILIYOR

Yıllardır Erzurum Ovası'nın ortasında sessizce varlığını sürdüren meçhul şehit mezarı, yapılan gönüllü çalışmayla yeniden ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri, ismi bilinmese de vatan uğruna can veren kahramanın hatırasının gelecek nesillere aktarılması için mezarın resmî olarak düzenlenmesini ve hak ettiği değeri görmesini bekliyor.