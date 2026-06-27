Fatma Taş 'prenses erkek' kavramını açıkladı: Anne, oğlunu sigorta olarak görüyor

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Ensonhaber YouTube kanalı birbirinden özgün içerikleriyle izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Her alandan uzmanın değerli görüşlerini paylaştığı kanalda son konuklardan biri ise , aile Aile Danışmanı ve Eğitmeni Fatma Taş oldu.

'PRENSES ERKEK' KAVRAMINI AÇIKLADI

Fatma Taş, çağın sosyal zemininde kendiliğinden ortaya çıkan ve gelişen 'prenses erkek' kavramını irdeledi.

Kavramın, 1990'lardan bu yana zeminini kuvvetlendiren ve toplumu yaşam tarzıyla ve bilinçaltı durumuyla etkilediğini söyleyen Taş, bunu özellikle 'anne ile olan bağın' değişimiyle açıkladı.

"ESKİDEN, CİNSİYET SAYGISI VARDI"

Taş açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Bir yerde Kazak erkek dediğimiz bir erkek kimliğimiz de var.

Bizim jenerasyonun aldığı eğitimlerle, öğrendiğimiz tabularla kalıplarımız vardı ve sertti bugüne kıyasla. O dönem için bize göre değerleri çok yüksekti. Öz saygı vardı, cinsiyet saygısı, kadın erkek normlarındaki saygı… Bunun yanında da çizgileri bazen kırmızı bazen beyaz çizgilerle yürüdüğümüz bir alandı.

"ANNESİNİN VERDİĞİ İLGİYİ HERKESTEN BEKLİYOR"

Öyle bir değişim başladı ki gençler gerçekten yeni sistemde, Z kuşağından bugüne, 1990’lardan başlayan akışa bakarsak; çocuklar daha dinamik.

Beklentileri genel olarak; sevilmek, isteklerin önüne gelmesi, sevgi ihtiyacını karşıdan beklemek. Kendine projeksiyon tutamadığı için o açlığı; annesinin verdiği o ilgiyi herkesten bekliyor.

"ÇÜNKÜ ANNESİNİN PAŞASI O"

Anneden aldığını devam ettirmek istiyor. Çünkü annesinin paşası o, annesinin prensi, göz bebeği o. Artı annesinin sigortası o. Annesi onu gelecekte sigorta olarak gördüğü için erkek çocuğunu; “Kocama bir şey olursa...” ile başlıyor bu düşünceler bilinçaltında. “Kocamın yerine bu çocuğa koydum.”

"ANNE KARDEŞLERDEN BİRİNİ KENDİNE KURBAN SEÇİYOR"

Kardeşlerden bir tanesini kendine kurban seçiyor bu anne. Gelecek için kendine bir sigorta oluşturan kimliği, “Bu bana bakar, yardım eder.” diye düşünüyor.

Bakıyorsunuz üç kardeşin içinden bir tanesi anneye daha bağımlı, anne ona daha bağımlı. Çünkü çocuklukta verilen bir program ve seçimdir bu.