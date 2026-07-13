15 ay boyunca dev bir kayayı oydu, kendi evini inşa etti

Herkes ev almanın ya da inşa etmenin zorluklarından yakınırken, Çin’de yaşayan Qiu Zhonghu bambaşka bir yol seçti.

Klasik bir ev yerine devasa bir kayanın içini oymaya karar veren Zhonghu, 15 ay süren büyük bir sabır testine girişti.

Elindeki sınırlı imkanlarla sert kayaları yavaş yavaş aşındıran adam, sonunda ortaya bir mağara evi çıkardı.

Kayadan ev yaptı

İnşaat sürecinde hem ağır iş makinelerini hem de basit el aletlerini kullanan Zhonghu, kayayı kontrollü bir şekilde oyarak işe başladı.

Aylar süren zorlu çalışmanın sonunda dev kütlenin içi; yatak odası, oturma alanı, mutfak ve banyo gibi bölümlere ayrıldı.

Evin en dikkat çekici yanı ise içerisinin oldukça modern olması. Elektrik tesisatından havalandırmaya, mutfak düzeninden konforlu bir yatak odasına kadar her detayın düşünüldüğü bu mağara, dışarıdan bakıldığında ise hala eski, dokunulmamış bir kaya gibi görünüyor.

Qiu Zhonghu’nun adım adım kayayı oyuşunu ve evi tamamlayışını paylaştığı videolar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Uzmanlar ise bu tür yapıların, kalın taş duvarları sayesinde doğal bir yalıtım sağladığına dikkat çekiyor.

Kaynak