Vladimir Putin: Ukrayna'nın saldırılarına misliyle yanıt vereceğiz

Rusya Halk Cephesi Hareketi'nin başkent Moskova'da düzenlediği programa katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya ile mücadele ettiğini, ancak ülke ekonomisini geliştirmeye ve Rus ordusunu yenilemeye devam ettiklerini söyledi.

Ukrayna ordusunun Rusya'daki petrol rafineri ve depolarına yönelik saldırılarına değinen Putin, "Rusya'nın enerji sektörünün temeli sağlam ve çok güçlü. Onlar (Ukraynalılar), bize petrol ürünleriyle ilgili bazı sorunlar yaratıyor. Durumun zamanla düzeleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SALDIRILARA MİSLİYLE YANIT VERECEĞİZ

Putin, söz konusu saldırılara sert yanıt vereceklerini belirterek, "Her zaman misilleme yapacağız. Saldırılara misliyle yanıt vereceğiz. Ancak yanıtımız daha güçlü olacak. Düşman, bunu artık hissediyor ve gelecekte daha fazla hissedecek" ifadelerini kullandı.