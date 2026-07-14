ABD: İran'a karşı art arda üçüncü gece de hava saldırıları başladı

İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız" demişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a saldırı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "CENTCOM, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladı" ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların İran güçlerine ağır kayıplar verdireceği belirtilen açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceği öne sürüldü.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD ordusunun İran'a karşı hava saldırıları başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına göre Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu.

Buşehr eyaletinde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Hürmüzgan Valiliği, saldırılarda şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu.

ABD'YE AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran basınına yansıyan haberlere göre Hürmüz Boğazı üzerinde insansız hava aracı düşürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD'ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.