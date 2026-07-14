Nevşin Mengü: Haluk Levent politik bir ceket giydi

'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada 1 zanlı daha yakalandı.

NEVŞİN MENGÜ'DEN HALUK LEVENT YORUMU

YouTube kanalında gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nevşin Mengü, "Türkiye'de her şey böyle kutuplaşma, başka bir yere oturunca Haluk Levent de herhalde şunu fark etti, güdüsel olarak diye tahmin ediyorum, Bir mahallede ben bir yere oturtursam kendimi, sırtımı sağlama almış olurum" şeklinde konuştu.

"POLİTİK BİR CEKET GİYDİ ÜSTÜNE"

Mengü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çünkü Anadolu rock modası falan da geçti. Ne yaptı Haluk Levent? Politik bir ceket giydi aslında üstüne. Kendisini başka türlü market etmeye başladı bir sanatçı olarak aslına bakarsanız. Bir dönem sahipsiz kalmış olan hayvanlara çok sahip çıktı. Daha sonra hayatımıza 6 Şubat depremiyle girdi.”

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