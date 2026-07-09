15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2026 hangi güne denk geliyor?

Türkiye’de her yıl büyük bir gurur ve hüzünle anılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaştı.

Çalışanlar, öğrenciler ve tatil planı yapan vatandaşlar resmi tatil takvimini araştırmaya başladı.

Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? Bu yıl 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarısı ile resmi tatil ilan edildi. Bu yasal düzenleme gereği, her yıl 15 Temmuz tarihi Türkiye genelinde tam gün resmi tatil statüsünde yer alıyor.

15 Temmuz 2026 hangi güne denk geliyor?

2026 yılında 15 Temmuz, Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil tam gün uygulanacağı için kamu çalışanları bu tarihte izinli olacak.