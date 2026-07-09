AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, gençleri Ayasofya yürüyüşüne davet etti

Megakent'te büyük buluşma...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümüne bir gün kaldı.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BEYAZIT'DA BULUŞACAK

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, yıl dönümü dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programını 10 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek.

Etkinlik, saat 21.00'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak.

GENÇLERE DAVET

Program öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İstanbul'un gençlerini ve tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti.

Yüce, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak amacıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceklerini belirterek, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak üzere, 10 Temmuz'da İstanbul'un gençleri ve tüm İstanbullularla birlikte Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz" dedi.

"ÇOŞKU VE HEYECANLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Geçen yıl ilki düzenlenen yürüyüşün bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirileceğini ifade eden Yüce, "Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor' yürüyüşümüzü bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz.

Tüm İstanbulluları ve özellikle genç kardeşlerimizi bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.