1 Rottweiler cinsi köpek önce sahibini sonra vatandaşı ısırdı Maltepe'de kıskanç köpek, önce sahibini erkek arkadaşından kıskanıp hastanelik etti daha sonra yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı.

2 İçişleri Bakanlığı: 127 terörist teslim oldu 2019'un ilk 4 ayında 127 teröristin teslim olduğu açıklandı.

3 Diagne: Beşiktaş'a golüm var Galatasaray'ın en çok eleştirilen futbolcusu Diagne, derbide Beşiktaş'a gol atacağını ifade etti.

4 Şehidin 2,5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında şehit olan Seyit Ahmet Çakır'ın, 2,5 yaşındaki kızı Eylül Çakır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 Başarıya giden yolda etkili kitap önerileri Her zaman roman okuyacak değiliz ya, biraz da başarıya odaklanalım…

6 Eşinin kulak kıllarını ispirto ile temizlerken yandılar Bursa'da yaşayan Emine A., tıraş ettiği felçli eşi Ahmet A.'nın kulaklarını ispirto ile temizlemek istedi. Ancak ispirtonun bir anda tutuşmasıyla kadın ve eşi ağır şekilde yaralandı.