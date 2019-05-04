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Şehidin 2,5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında şehit olan Seyit Ahmet Çakır'ın, 2,5 yaşındaki kızı Eylül Çakır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 04.05.2019 - 10:12..
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15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine düzenlenen ilk bombalı saldırıdan kurtulan ama ikinci saldırıda şehit düşen Seyit Ahmet Çakır'ın ailesi yeni bir ölüm haberiyle sarsıldı.

BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Özel Harekatçı Çakır'ın şehit olmasından 20 gün önce doğan kızı 2,5 yaşındaki Eylül Çakır hayatını kaybetti. Küçük Eylül Çakır'ın uzun süredir hastanede tedavi gördüğü ve dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayata gözlerini yuman Eylül Çakır'ın babası Seyit Ahmet Çakır'ın yanına defnedileceği belirtildi.

Şehidin 2,5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

Şehidin 2,5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

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