15 Temmuz şehidinin kızı: Bütün duyguları aynı anda yaşıyoruz

Devletin içinde paralel yapı kurup darbe yapmayı planlayan FETÖ'cü teröristlerin alçak girişiminin üzerinden 10 sene geçti.

Tahminlerinden çok daha büyük bir direnişle karşılaşan darbeci teröristler bozguna uğratılırken Türk halkı, bir demokrasi destanı yazdı.

Darbe girişiminin 10'uncu yılında Burdur'da, 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın kabri ziyaret edildi.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Ziyarete Şehit Akif Altay'ın eşi, çocukları ve torunları ile Şehit Ali Yıldırım'ın ailesi de katıldı.

Şehit Altay için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehit Akif Altay'ın kızı Aslı Altay Keçe, "Sadece 15 Temmuz'da değil her an kalbimizde babamız. 15 Temmuz'da biraz daha gururunu, üzüntüsünü, şehitliğin sevincini, bütün duyguları aynı anda yaşıyoruz. 10'uncu yıl doldu. Hiç geçmeyecek gibiydi. 'Vatan sağ olsun' demekten başka söyleyecek hiçbir şey kalmıyor. Vatan sağ olsun, babamla birlikte bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.

AKİF ALTAY, ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞI'NA DÜZENLENEN SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Özel Harekat Polisi Akif Altay, darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.