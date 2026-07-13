Çiftliğinin yanına kurdu, 7/24 elektrik üretiyor: Güneş panellerine rakip çıktı

Marc Nering, emekliliğinde klasik bir hayat sürmek yerine garajında kolları sıvadı.

Eski değirmenlerden ilham alarak kendi tasarladığı dev alüminyum su çarkını, bahçesinden geçen nehre yerleştirdi.

Ne güneşin batmasını bekleyen ne de rüzgarın esmesini isteyen bu sistem, nehir aktığı sürece evin tüm temel enerji ihtiyacını karşılıyor.

Güneş panellerine rakip

Güneş panellerinin sadece gündüz çalışması ve rüzgar türbinlerinin hava durumuna bağımlı olması, yenilenebilir enerjinin en büyük zayıflığıydı.

Nering’in geliştirdiği sistem ise 800-900 Watt sabit güçle çalışarak günde 36 kWh elektrik üretiyor.

Pik kapasitede 3 kW seviyesine çıkabilen sistem, bir evin tüm ihtiyaçlarını baraja gerek duymadan, doğayla uyumlu bir şekilde karşılıyor.

Nering’in tasarımındaki en dikkat çekici detay ise, yüksek teknolojinin tıkandığı noktada tarihe dönmesi oldu. Su altındaki çelik yatakların 9 ayda çürüdüğünü gören Nering, gemi yapımında kullanılan, dünyanın en sert ağaçlarından biri olan Pelesenk (lignum vitae) ağacından yataklar üretti. Bu antik yöntem, metal yataklardan çok daha uzun ömürlü bir çözüm sağladı.

İnşaat aylar, izin yıllar sürdü

Projeyi hayata geçirirken en büyük engeli doğa değil, bürokrasi çıkardı. Yetkililerin sistemi bir "baraj" sanması üzerine Nering, projesinin balık göçlerini engellemediğini ve su seviyesini değiştirmediğini kanıtlamak için uzun süreli çevresel raporlar hazırlamak zorunda kaldı.

Ticari bir kazanç peşinde olmayan Nering, tasarımlarını tamamen ücretsiz olarak internet üzerinden paylaştı. Bu açık kaynaklı model, bugün sınırları aşmış durumda: Şili’de nehirlerden plastik atık toplayan bir mekanizmaya ilham veren tasarım, İtalya’da ise elektrik şebekesine uzak köyler için umut kaynağı oldu.