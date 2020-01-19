FETÖ'nün darbe girişiminde 2'si polis, 34 kişinin şehit olduğu 15 Şehitler Köprüsü'nde, halkın darbecilere karşı direnen şehit ve gaziler anısına, mermi izleri silinmedi.

ŞEHİTLERİN HATIRASI YAŞATILIYOR

Köprüde en fazla ölüm ve yaralanma olayının yaşandığı yaya korkuluklarındaki mermi izleri, darbecileri ellerindeki Türk bayraklarıyla durdurmaya çalışan şehit ve gazilerin anısına korunuyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hain darbe girişimi izleri ViDEO

KÖPRÜ HER GÜN 400 BİN TON AĞIRLIK TAŞIYOR

İstanbul'un en çok kullanılan köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, her günde yaklaşık 200 bin araç geçiyor. Köprünün günlük taşıdığı ağırlık ise ortalama 400 bin ton olarak belirtiliyor. Köprü bu yüksek ağırlığı toplam 240 çelik askı halatla taşıyor.

Bunun yanısıra kontrol izleme noktası, aydınlatma, elektrik, elektronik, trafik, temizlik ve otomatik geçiş sistemleri gibi birçok alanda da her gün çalışma gerçekleştiriliyor.

47 GÖREVLİ 7/24 MESAİ YAPIYOR

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 15 Temmuz Köprüsü Bakım İşletme Başmühendisliği görevlileri, 165 metre yükseklikteki dev halatların kontrolleri ve bakımlarını yapıyor. Çalışmalar zorlu hava koşullarında da kesintisiz sürdürülüyor.

Mühendis, teknisyen ve işçilerden oluşan 47 kişilik ekip, vardiya sistemiyle, 7 gün 24 saat çalışıyor. Yoğun ve özverili çalışmalar sayesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde köprüyü kullananlara hizmet veriyor.