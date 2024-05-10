Hep filmlerde görüyorduk! İşte, insanların ölmeden önce gördüğü son 5 şey… Ölüm hakkında herkes bazı noktaları merak eder. Bu noktalar arasında genel olarak film sahnelerinde gördüğümüz o geçmişe gittikleri, hesaplaşma yaptıkları son anların gerçekten yaşanıp yaşanmadığı belki de en çok merak edilen noktaların başındandır. Bakın, insanlar ölmeden önce neler görüyormuş…

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İnsanların ölmeden önce gördükleri şeyler ölümle ilgili merak edilen noktalar arasında en merak edilenidir. Bu konuda uzmanlaşın bazı isimler ölmek üzere olan insanların gördükleri rüyaları araştırdılar.

Bu araştırmaya göre ise film sahnelerinden aşina olduğumuz o son nefesini verirken gördükleri rüyalar gerçek olabilirmiş.

Uzman isimler tarafından yapılan araştırmalara göre yaşanılan bu tuhaf tecrübelerin bazen sadece o anda bazense haftalar öncesinden başladığı kaydedildi.

Araştırmalara göre insanlar genel olarak ölmeden önce edindikleri bu tecrübede hayatlarındaki önemli noktaları rüyalarında tekrar tekrar yaşamaya ya da yıllar önce ölen anneleri, babaları, çocukları ve hayvanlarıyla konuşma eylemine başlıyorlar.

İşte, insanların ölmeden önce gördükleri 5 şey…

1-Sevdiklerinin ruhları veya ölen diğer insanlar

2-Parlak ışıklar veya tüneller

3-Huzur ve sükunet duyguları

4-Korku veya kaygı

5-Hiçbir şey