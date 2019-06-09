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15 yaşındaki çocuk 3 saniyede 40 lira çalıp, kaçtı

Cep telefonu mağazasının kilitli kapısını 3 saniyede açarak, içeri giren çocuk, kasada bulunan 40 lirayı çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

DHA | 09.06.2019 - 13:34..
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan Abdullah Cangir'in ATM'den para çekmek için mağazasının kapısını kilitleyip, dışarı çıkmasının ardından iş yerinin önüne 15 yaşında olduğu tahmin edilen çocuk geldi.

3 SANİYEDE KAPIYI AÇTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre mağaza önüne gelen çocuk, içeride kimsenin olmadığını fark etti. Dükkanı bir süre gözetledikten sonra cebinden çıkardığı tornavidayla 3 saniyede kapıyı açan çocuk, kasaya yönelerek, içindeki 40 lirayı aldı.

3 saniyede kapısını açtığı dükkandan 40 lira çaldı İZLE

BİLGİSAYARIN FİŞİNİ AĞZIYLA ÇIKARDI

Kasadaki parayı çalan çocuk, daha sonra masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı almak için hamle yaptı. Bilgisayarın prize bağlı olduğunu gören çocuğun, fişi ağzıyla çıkarması dikkat çekti. Bilgisayarı kontrol eden çocuk, bataryası olmadığını anlayınca almaktan vazgeçerek, mağazadan ayrıldı.

15 yaşındaki çocuk 3 saniyede 40 lira çalıp, kaçtı

ŞİKAYETÇİ OLMADI, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bir süre sonra mağazasına gelen Abdullah Cangir, kapının açık olduğunu görünce hırsızlık olayını fark etti. Mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Cangir, kasadan 40 lira çalındığını tespit etti. Cangir, hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunmayarak, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

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