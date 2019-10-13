15 yaşındaki çocuk bisikletlinin ölümüne neden oldu

İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı minibüs, aşırı hızla ilerlerken bisikletiyle yoldan geçmekte olan Zafer Öztürk'e, çarparak altına aldı.

Minibüsün altında sürüklenen yaşlı adam, yol kenarına savruldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Minibüs, park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Zafer Öztürk, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Mahalle sakini Mustafa Güler, "Birden 'küt' diye bir ses geldi. Bir baktım adam havalandı ve sonra yere düştü. Üzerinden bir daha geçti adamın. Hemen olay yerine koştuk ve ambulansa haber verdik. Yaralı yerde kanlar içinde baygın halde yatıyordu." dedi.

"AŞIRI HIZLIYDI"

Bir başka mahalle sakini Murat Çavdar ise "Olayın başlıca sebebi aşırı hız. Kullanan kişinin de ehliyeti yok ve yaşı da tutmuyor. İki genç çocuk vardı minibüste. Yolda hız kesici bir kasis de olmadığı için çok süratli bir şekilde bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybedip, park halindeki araçlara çarptı. Hepimiz panik yaşadık. Ambulansı aradık. Yetkililerden buraya hız kesici set yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

MİNİBÜSÜ KULLANAN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Minibüsü kullanan 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.