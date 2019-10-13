taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

15 yaşındaki çocuk bisikletlinin ölümüne neden oldu

Pendik'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Çocuk gözaltına alınırken, kaza anı da kameraya yansıdı.

DHA | 13.10.2019 - 13:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı minibüs, aşırı hızla ilerlerken bisikletiyle yoldan geçmekte olan Zafer Öztürk'e, çarparak altına aldı.

Minibüsün altında sürüklenen yaşlı adam, yol kenarına savruldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Minibüs, park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Zafer Öztürk, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 yaşındaki çocuk bisikletlinin ölümüne neden oldu VİDEO

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Mahalle sakini Mustafa Güler, "Birden 'küt' diye bir ses geldi. Bir baktım adam havalandı ve sonra yere düştü. Üzerinden bir daha geçti adamın. Hemen olay yerine koştuk ve ambulansa haber verdik. Yaralı yerde kanlar içinde baygın halde yatıyordu." dedi.

15 yaşındaki çocuk bisikletlinin ölümüne neden oldu

"AŞIRI HIZLIYDI"

Bir başka mahalle sakini Murat Çavdar ise "Olayın başlıca sebebi aşırı hız. Kullanan kişinin de ehliyeti yok ve yaşı da tutmuyor. İki genç çocuk vardı minibüste. Yolda hız kesici bir kasis de olmadığı için çok süratli bir şekilde bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybedip, park halindeki araçlara çarptı. Hepimiz panik yaşadık. Ambulansı aradık. Yetkililerden buraya hız kesici set yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

15 yaşındaki çocuk bisikletlinin ölümüne neden oldu

MİNİBÜSÜ KULLANAN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Minibüsü kullanan 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

15 yaşındaki çocuk bisikletlinin ölümüne neden oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı kaza yaptı

Acun Ilıcalı kaza yaptı

219
Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

551
KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

590
Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

294
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

126
YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

166
Metin Feyzioğlu sınıra gitti

Metin Feyzioğlu sınıra gitti

256
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir