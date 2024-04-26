TAV Havalimanları yılın ilk çeyreğinde büyüme kaydetti TAV Havalimanları'nın yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 17,1 milyon yolcuya hizmet verdiği açıklandı.

AA

TAV Havalimanları ilk çeyrekte 17,1 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları, 2024'ün ilk üç ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçları açıkladı.

TAV bu dönemde 321 milyon euro ciro ve 86 milyon euro FAVÖK elde etti.

Dış hat trafiği yüzde 27 arttı

TAV'ın işlettiği havalimanlarında dış hat trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı.

"Toplam yolcumuz yüzde 22 büyüdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, kış döneminde yolcu trafiklerinin uzayan turizm sezonu ve havalimanlarına uçan hava yollarının yürütmekte olduğu filo genişletme stratejilerinden olumlu etkilendiğini belirterek şöyle konuştu:

Böylece birinci çeyrekte, geçen seneye göre dış hat yolcumuz yüzde 27, toplam yolcumuz da yüzde 22 büyüdü. Gerek İzmir gerekse Ankara havalimanlarımız, iç hattan dış hata transfer stratejisine odaklanan AJet, Pegasus ve SunExpress'in filo büyümesinden olumlu etkileniyor.

"Ciromuz yüzde 28 artarak 321 milyon euroya ulaştı"

Serkan Kaptan, faaliyetlerindeki başarının tamamını finansal sonuçlarına da yansıtmayı başardıklarını belirterek, "Ciromuz yüzde 28 artarak 321 milyon euroya ve FAVÖK de yüzde 97 artarak 86 milyon euroya ulaştı. Düşük sezonda olmamıza rağmen net kâr da pozitife döndü ve 9 milyon euro oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ortalama işletme süreleri

Kaptan, büyük yatırım programları sonucunda 2020 yılında 8 sene olan ortalama işletme sürelerini 2024'te 29 yıla çıkardıklarına dikkati çekti.

"2024'te 430-490 milyon euro arasında FAVÖK bekliyoruz"

Satın alma bedelleri ve kira peşinatlarını dahil ettiklerinde 2025'e kadar toplam yaklaşık 2,5 milyar euro yatırım büyüklüğüne ulaşmış olacaklarını vurgulayan Kaptan, şunları kaydetti:

Bu büyüklük sektörümüzün geleceğine olan güvenimizin en önemli göstergesidir. Programımızda mesafe kaydettikçe yatırımlarımızın meyvelerini de almaya başlıyoruz. Bu kapsamda, 2024 yılı için 430 milyon ile 490 milyon euro arasında FAVÖK beklemeye devam ediyoruz. İlerleyen senelerde yatırımlarımızdan daha da artan geri dönüşler bekliyoruz ve kendimize orta vadede 2018 yılında yakaladığımız tarihi en yüksek FAVÖK seviyesi olan 573 milyon euroyu geçme hedefi koyuyoruz. Bu hedef artık kısa zamanda ulaşılabilir bir mesafede duruyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)