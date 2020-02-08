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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Seyhan ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İHA | 08.02.2020 - 10:06..
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi ve Pınar Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyon düzenledi.

ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ

Polisin, adreslere yaptığı baskın sonucunda 26 pakette 119.66 gram bonzai, 142 gram uyuşturucu çoğaltmada kullanılan madde, ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zanlılardan Yılmaz K. ve Sami D. sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, R.B. ise serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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