Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi ve Pınar Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyon düzenledi.
ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ
Polisin, adreslere yaptığı baskın sonucunda 26 pakette 119.66 gram bonzai, 142 gram uyuşturucu çoğaltmada kullanılan madde, ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zanlılardan Yılmaz K. ve Sami D. sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, R.B. ise serbest bırakıldı.