Şırnak'ta sağanak yağış! Cizre'de sokaklar göle döndü Cizre ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti. Vatandaşlar sağanağa yakalanırken, hafif ticari araç sürüklenerek menfeze sıkıştı.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası başlayan kuvvetli yağış sonrası, Şırnak sele teslim oldu..

Aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile birçok ev, işyeri ve araç sel sularına teslim oldu.

Yafes Mahallesi'nde Cizre Belediyesi’ne ait bir şehir içi otobüsü içerisinde bulunan yolcular ile birlikte sel sularının ortasında kaldı.

Park halindeki araç menfeze sıkıştı

Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtarırken, Nur mahallesi'nde ise park halinde bulunan 73 AAY 316 plakalı araç sel sularında sürüklenerek menfeze sıkıştı.

Sıkışan araç nedeniyle yağmur suyu seviyesi yükselip mahalle su altında kaldı.

Cadde ve sokaklar sular altında

Sağanak yağış nedeni ile Memu-Zin Bulvarı, Dört Yol Kavşağı, İdil Caddesi, Eski Çarşı ve ilçe otogarı mevkiinde bulunan cadde ve sokaklar yağışa teslim oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)