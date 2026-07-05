16 bin plastik şişe ve gübre topladılar: Klima gerektirmeyen ev inşa ettiler

Hindistan’ın Aurangabad kentinde yaşayan Namita Kapale ve Kalyani Bharmbe, klasik inşaat malzemeleri yerine atıkları tercih ederek sürdürülebilir bir mimari örneği ortaya koydu.

İki arkadaşın hayata geçirdiği projede, çöpe gidecek olan 16 bin plastik şişe yapı elemanı olarak kullanıldı.

Plastik atıklar duvar oldu

Projenin en dikkat çekici yanı, kullanılan atık miktarı ve çeşitliliği oldu.

Yapının duvarlarında 16 bin plastik şişenin yanı sıra, 12 ile 13 ton arasında geri dönüştürülemeyen plastik atık dolgu malzemesi olarak kullanıldı.

Duvarların sağlamlaştırılmasında çamur, kil ve inek gübresi gibi tamamen doğal malzemelerden faydalanıldı.

Bu yöntemle, geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi zor olan plastikler için alternatif bir kullanım alanı oluşturuldu.

Klima ihtiyacını doğayla çözdüler

Beton ve benzeri klasik yapı malzemeleri ısıyı hapsettiği için sıcak iklimlerde evlerin içini bunaltıcı hale getirebiliyor.

Ancak bu projede kullanılan çamur, kil ve inek gübresi karışımı sayesinde, iç mekanın klima ihtiyacı olmadan doğal yollarla serin kalması sağlandı.