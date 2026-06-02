16 çeşit buzlu dondurma acil koduyla geri çağrılıyor: İşte sebebi

ABD'nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren "De Dios's Ice Pops" firması tarafından üretilen ve geniş bir tüketici kitlesine hitap eden renkli meyveli dondurmalar, federal müfettişlerin incelemesine takıldı.

Yapılan denetimlerin ardından FDA, mevcut üretim süreçlerinin "alerjen çapraz temasını önlemek adına iyileştirmeler gerektirdiğini" resmi olarak tespit etti.

Gizli alerjenler ve yapay boyalar tespit edildi

Yapılan resmi açıklamalara göre, toplatılma kararı verilen ürünlerin içinde ambalaj üzerinde beyan edilmeyen iki sentetik gıda boyası bulundu.

FDA, petrol bazlı bu sentetik gıda boyalarının etiketlerde açıkça listelenmesini zorunlu tutuyor, çünkü bazı gıda boyalarının hassas bireylerde kaşıntı ve kurdeşene yol açtığı biliniyor.

Daha da önemlisi, geçtiğimiz yıl FDA, 2026 yılının sonuna kadar bu gıda boyalarını ABD gıda arzından tamamen çıkarmak için çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Sağlık Sekreteri Robert F. Kennedy, Jr. da bu yapay boyaların hiçbir besinsel fayda sağlamadığını, aksine çocukların sağlığı ve gelişimi üzerinde gerçek, ölçülebilir tehlikeler yarattığını vurgulamıştı.

Ölümcül reaksiyon riski var

Buzlu dondurmalardaki tek tehlike yapay boyalarla sınırlı değil. Ürünlerin içinde, tüketen bazı kişilerde çok daha hızlı ve şiddetli sağlık sorunlarına yol açabilecek Ceviz, antep fıstığı ve süt gibi gizli bileşenler saptandı.

iddetli gıda alerjisine sahip bir kişinin, bu dondurmaları güvenli zannederek tüketmesi durumunda hava yollarının kapanmasına, nefes darlığına ve anafilaksi şokuna girerek hayatını kaybetme riski bulunuyor.

Tüketicilere çağrı yapıldı

Geri çağırma kapsamındaki dondurma stokları Connecticut, Pennsylvania, New Jersey ve New York olmak üzere dört eyaletteki perakende marketlerde Nisan sonuna kadar raflarda yer alıyordu.

FDA yetkilileri, bu dondurmaları satın almış olan kişilerin acilen evlerindeki derin dondurucuları kontrol etmelerini istedi.Ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi, çöpe atılması ya da tam para iadesi almak üzere satın alınan bayiye geri götürülmesi gerektiği vurgulandı.