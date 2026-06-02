Evlerinin önünden hazine çıktı: Vikinglere ait olabilir

Hollanda'nın Utrecht eyaletine bağlı Wijk bij Duurstede kentinde yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmaları sırasında dikkat çekici bir keşif yapıldı.

Kazı alanında ortaya çıkarılan yaklaşık 3,2 metre uzunluğunda ve 30 santimetre kalınlığındaki oyma ahşap kirişin, erken Orta Çağ dönemine ait bir geminin parçası olabileceği değerlendiriliyor.

NL Times'a göre; Yetkililer tarafından "potansiyel olarak çok önemli bir arkeolojik buluntu" olarak tanımlanan keşif, bölgede görev yapan araştırmacıları harekete geçirdi.

İlk incelemeler, ahşap parçanın MS 700-800 yılları arasına tarihlenen Karolenj dönemine ait olabileceğini gösterirken, uzmanlar bunun bir Viking gemisinin parçası olma ihtimalini de araştırıyor.

Araştırmacılar ayrıca bulunan ahşap elemanın bir dişli çark sistemine ait olup olmadığını inceliyor.

Eğer bu ihtimal doğrulanırsa, kalıntının yaklaşık 1300 yılına tarihlenebileceği belirtiliyor.

Arkeologlar, yapılacak detaylı analizlerin ardından keşfin gerçek yaşını ve tarihi önemini netleştirmeyi hedefliyor.