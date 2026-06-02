A Milli Futbol Takımımız, ABD'ye gitti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın, ABD yolculuğu başladı...

Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti.

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Jetex İstanbul Terminali kapısının önünde bando takımının çaldığı marşlarla ABD’ye uğurladı.

MİLLİLER ABD'YE UÇTU

Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye geçecek.

ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.

İLK MAÇ 14 HAZİRAN'DA

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00 BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.