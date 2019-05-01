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16 korsan gösteriye katılan 145 kişi hakkında yasal işlem

İçişleri Bakanlığı, 67 ilde 138 etkinlik gerçekleştirilen etkinlikler dışında düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

İHA | 01.05.2019 - 19:25..
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16 korsan gösteriye katılan 145 kişi hakkında yasal işlem

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında; 145 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yasal işlemlerin nedenleri belirtildi. Belirtilen nedenler şu şekilde açıklandı.

"303 bin 640 kişinin katılımıyla 67 ilimizde 138 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler dışında düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. 1 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ilinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Kahramanmaraş ilinden yola çıkan vatandaşlarımızı taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 15 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olayın dışında ülke genelindeki etkinliklerde yaralanan vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz bulunmamaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gerçekleşen tüm etkinlikler güvenli bir ortam içerisinde tamamlanmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

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