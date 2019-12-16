Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ve dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan tarihi Diyarbakır surlarının taşlarının sökülüp satıldığı iddiasına iliştin polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı.

POLİS TAŞLARI GÖRMEK İSTEDİ

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Alipaşa ve Lalebey Mahallesi'nde söz konusu taşların bulunduğu bilgisi üzerine mahalleye gelen polis ve zabıta ekipleri, sokaktaki taşları götürmek istedi. Mahalle sakinlerinin taşların götürülmesine izin vermemesi üzerine gerginlik yaşandı.

POLİSE BENZİN BİDONLARI VE TAŞLARLA SALDIRDILAR

Bazı mahalle sakinleri evlerinin damına çıkıp ellerine aldıkları benzin bidonları ile tehlike saçarken, bazı vatandaşlar ise ‘tarihi’ taşlarla polise saldırdı.

Diyarbakır'da polislere tarihi taşlarla saldırı VİDEO

"KENDİMİZİ YAKARIZ"

Tarihi taşların surlara ait olmadığını savunan mahalle sakinlerinden Emrah Ak, Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 4 yıl önce başlanan yıkım ve yenileme çalışmaları sırasında taşları para ile satın aldıklarını iddia ederek, taşları geri vermeyeceklerini söyledi.

Ak ve beraberindekiler daha sonra ellerine aldıkları benzin bidonu ve taşlarla polisin kendilerine yaklaşmamasını aksi taktirde kendilerini yakacaklarını kaydetti.

KLİMASIZ GECEKONDU YOK

Olayın yaşandığı mahallede elektrik direklerindeki kaçak kablolar ve evlerdeki klima sayısı dikkatlerden kaçmadı.





