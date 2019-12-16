taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8514
Euro
6.521
Altın
1475.14
Borsa
111125.51
Gram Altın
277.5
Bitcoin
41632.24

Diyarbakır'da polislere tarihi taşlarla saldırı

5 bin yıllık tarihi olan surların taşlarının sökülüp satıldığını bilgisini alan polis ve zabıta ekipleri, Sur ilçesinde inceleme başlatınca saldırıya uğradı.

İHA | 16.12.2019 - 19:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Diyarbakır'da polislere tarihi taşlarla saldırı

Diyarbakır’da  UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ve dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan tarihi Diyarbakır surlarının taşlarının sökülüp satıldığı iddiasına iliştin polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı.

Diyarbakır’da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine ’tarihi’ taşlarla saldırdı -1

POLİS TAŞLARI GÖRMEK İSTEDİ

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Alipaşa ve Lalebey Mahallesi'nde söz konusu taşların bulunduğu bilgisi üzerine mahalleye gelen polis ve zabıta ekipleri, sokaktaki taşları götürmek istedi. Mahalle sakinlerinin taşların götürülmesine izin vermemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Diyarbakır’da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine ’tarihi’ taşlarla saldırdı -2

POLİSE BENZİN BİDONLARI VE TAŞLARLA SALDIRDILAR

Bazı mahalle sakinleri evlerinin damına çıkıp ellerine aldıkları benzin bidonları ile tehlike saçarken, bazı vatandaşlar ise ‘tarihi’ taşlarla polise saldırdı.

Diyarbakır'da polislere tarihi taşlarla saldırı VİDEO

Diyarbakır’da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine ’tarihi’ taşlarla saldırdı -3

"KENDİMİZİ YAKARIZ"

Tarihi taşların surlara ait olmadığını savunan mahalle sakinlerinden Emrah Ak, Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 4 yıl önce başlanan yıkım ve yenileme çalışmaları sırasında taşları para ile satın aldıklarını iddia ederek, taşları geri vermeyeceklerini söyledi.

Diyarbakır’da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine ’tarihi’ taşlarla saldırdı -4

Ak ve beraberindekiler daha sonra ellerine aldıkları benzin bidonu ve taşlarla polisin kendilerine yaklaşmamasını aksi taktirde kendilerini yakacaklarını kaydetti.

Diyarbakır’da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine ’tarihi’ taşlarla saldırdı -5

KLİMASIZ GECEKONDU YOK

Olayın yaşandığı mahallede elektrik direklerindeki kaçak kablolar ve evlerdeki klima sayısı dikkatlerden kaçmadı.

Diyarbakır’da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine ’tarihi’ taşlarla saldırdı -6

Diyarbakır’da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine ’tarihi’ taşlarla saldırdı -7

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

294
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

87
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

364
Katar, Suudi Arabistan’la barış sinyali verdi

Katar, Suudi Arabistan’la barış sinyali verdi

226
Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

117
Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

56
Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir