taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7665
Euro
6.3565
Altın
1453.21
Borsa
104067.11
Gram Altın
269.514
Bitcoin
50442.61

Tuzla'da fabrika yangını

Metal malzeme fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

DHA | 12.11.2019 - 14:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Tuzla'daki fabrikada, yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TEDBİR AMAÇLI YAKIN OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor.

YARALI VE CAN KAYBI YOK

Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

192
Rize'de anons şakası

Rize'de anons şakası

68
Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

133
İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

28
Mümtaz Soysal'ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

Mümtaz Soysal'ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

219
Erdoğan ABD'ye gidiyor

Erdoğan ABD'ye gidiyor

451
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir