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İstanbul'da bayram trafiği

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yoğun bir trafik yaşandı. Özellikle köprü ve otoyollarda yoğun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 23:35..
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İstanbul'da bayram trafiği

Milyonlarca kişi tatilin ilk gününde İstanbul'dan araçlarıyla ayrıldı, hatta Anadolu Otoyolu ve TEM'de uzun kuyruklar oluşmuştu. Ancak gidenlere rağmen İstanbul'da yoğun trafik yaşanmaya devam ediyor.

Bayramın ilk gününde köprü ve otoyollarda yoğun trafik yaşandı, haritalar "kırmızıya" boyandı.

YOĞUN TRAFİK

Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik adeta felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Her ne kadar saatler ilerledikçe trafikteki yoğunluk azalsa da yollardaki araç sayısı nedeniyle tıkanmalar yaşanıyor.

İstanbul'da bayram trafiği

Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluklar halen devam ederken İstanbul büyükşehir Belediyesi'nin trafik verilerine göre şuan trafik yüzde 35 düzeylerinde hafif akıcı olarak seyrediyor.

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