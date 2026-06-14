18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu
Ankara ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Feyzullah Aktürk finalde Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Taş'ı yenerek 18. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ni kazandı.
Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı 18. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri tamamlandı.
İzmit Atletizm Pisti'ndeki organizasyona 1700 sporcu katıldı.
KAZANAN FEYZULLAH AKTÜRK
Güreşlerin üçüncü ve son gününde baş boyu final müsabakasında Ankara ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Feyzullah Aktürk ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Taş karşılaştı.
Rakibini mağlup eden Aktürk, 18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.
Baş kategorisinde Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan üçüncülüğü paylaştı.
DİĞER SONUÇLAR
Başaltıda Kocaeli Gölcük Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Hüseyin Soğukoğlu, büyük ortada Muhammed Enes Özcan, küçük orta büyükte Caner Arslan, küçük orta küçükte Alperen Düzenci, deste büyükte Eren Aymaz, deste ortada Can Ergen, deste küçükte Fahrettin Adil Çelik, ayak boyda İsmet Emir ve tozkoparanda Doğukan Karakuş birincilik elde etti.
Teşvik 2’de Siyel Kadırı, teşvik 1’de Efe Çınar, minik 2’de Kuzey Pınarcı, minik 1’de ise Ali Kurt altın madalya aldı.
MADALYA VE KUPALAR VERİLDİ
Organizasyonun ardından Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dereceye giren pehlivanlara madalya ve kupalarını verdi.