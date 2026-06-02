Hakan Safi'nin Lewandowski'ye teklifi belli oldu

6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye teklif sundu.

İtalyan basınından Fabrizio Romano ve Nicolo Schira'nın haberine göre, Hakan Safi, Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon euro ile birlikte iki yıllık sözleşme teklif etti.

Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir yanıt verdi.

Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir cevap verdi.

Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt veren Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Bu cevap kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da yeniden gündemin zirvesine taşıdı.

Anna Lewandowska'nın sözleri özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

Barcelona'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.