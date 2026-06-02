Harvard mezuniyetinde Kur'an-ı Kerim tilaveti

ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, bu yıl farklı bir ana sahne oldu. Törende Müslüman öğrenci Suheila Mukhtar tarafından Kur’an-ı Kerim’den Alak Suresi’nin ilk ayetlerinin okunması, katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

“OKU!” MESAJI MEZUNİYET TÖRENİNE YANSIDI

Tilavet sırasında Alak Suresi’nin ilk ayetleri olan “Oku!” emri salonda yankılanırken bu an; bilgi, öğrenme ve akademik gelişimin sembolü olarak değerlendirildi.

Törene katılanlar, okumanın sadece dini bir ritüel değil aynı zamanda evrensel bir öğrenme çağrısı olarak da anlam taşıdığını ifade etti.

FARKLI KÜLTÜRLERİN BİR ARADA YAŞAMA VURGUSU

Mezuniyet programında yer alan bu tilavet, kampüste farklı inanç ve kültürlerin bir arada var olma kültürüne dikkat çekti. Organizasyon, çok kültürlü yapının akademik ortamlardaki yansıması olarak değerlendirildi.

KAMPÜSTE DAHA ÖNCE DE DİNİ METİNLER YER ALDI

Harvard Üniversitesi kampüsünde, geçmiş yıllarda da farklı dini ve kültürel metinlere yer verildiği biliniyor. Üniversitenin çeşitli etkinliklerinde kutsal metinlerin ve felsefi yazıların birlikte sunulduğu programlar dikkat çekiyor.

ADALET SERGİSİNDE KUR’AN’DAN AYET

Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi girişinde yer alan “Words of Justice” (Adalet Sözcükleri) sergisinde, insanlık tarihine yön veren metinler arasında Kur’an-ı Kerim’den Nisa Suresi 135. ayetin de bulunduğu belirtiliyor.

Sergi, adalet kavramının farklı medeniyetlerdeki karşılıklarını bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

KAMPÜSTE MANEVİ PROGRAMLAR VE EZAN UYGULAMALARI

Üniversitede İslam Farkındalığı Haftası gibi özel dönemlerde kampüs içerisinde ezan okunması ve manevi etkinlikler düzenlenmesi de zaman zaman gerçekleşiyor.

Bu uygulamalar, farklı inanç gruplarının kampüs yaşamına katılımını destekleyen etkinlikler arasında yer alıyor.

AKADEMİK ORTAMLARDA ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPI

Harvard Üniversitesi’ndeki bu tür etkinlikler, akademik ortamların sadece eğitim değil aynı zamanda kültürel ve inanç çeşitliliğini bir arada barındıran yapılar olduğunu ortaya koyuyor.