Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

AKLIMDA HEP SEN

Aklımda Hep Sen günün birinde, seyahate çıkıyorum diyerek birdenbire evini, ailesini, küçük kızını terk edip kendisine bambaşka bir hayat kuran kayıp bir babanın bıraktığı büyük boşluğu nasıl doldurabileceğini bilemeyen Ebru’nun, bilinmeyen bir yere doğru çıktığı tren yolculuğunda anımsadıklarıyla, çocukluktan genç kızlığa evrilme, büyüme, yalan söylemeyi öğrenme, kendini arama, geçmişle hesaplaşma ve hayatının ilk ve son gerçek aşkını bulma serüveni.

Aklımda Hep Sen

Kürşat Başar

Everest Yay.

S.: 392

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İÇİMDEKİ SAZLAR BAŞKA SÖZ BAŞKA

Kitap Açıklaması

1970’lerden günümüze hatıralardan yansıyan latif bir iklim… Kişinin kendisiyle yüzleştiği aynaya düşen yaralı izler… Yaraların üzerinden berrak bir dere gibi akan cümleler… Herkesin kendinden, yakınlarından izler bulacağı, bulduklarını şarkılara yaslayacağı, olmak ile ölmek arasındaki gerilimi ince bir sızı olarak hissettiren hayat sahneleri…

İçimdeki Sazlar Başka Söz Başka

Fatma Barbarosoğlu

Profil Kitap

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OPERADA MÜCELLÂ SUZAN

Reşat Nuri Güntekin: Kimliğinde Osmanlı harfli, mahcup. Şemsiyesi’ni Cumhuriyet tarafına açanlardan. Operada Mücellâ Suzan, Güntekin romancılığının bilinmeyen, ıskalanan, görmezden gelinen tarihini okuma denemesi.

Operada Mücellâ Suzan

Bilgehan Uçak

Everest Yay.

S.: 160

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SİLGİ

TheodorSeussGeisel Ödüllü AnnaKang ve ChristopherWeyant’dan, oldukça maceralı bir yoldan kendi değerini bilmeyi öğrenen Silgi’nin eğlenceli hikayesi...

Silgi

Anna Kang

Domingo Yay.

S.: 40

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POSTACI KADIN

Güzel kitaplar, sayfalarına yeniden usulca girinceye dek geçen günü boşuna harcadığınızı hissettirir. Postacı Kadın bu nadir kitaplardan biridir.

Postacı Kadın

Sarah Blake

Profil Kitap

S.: 380

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AŞK ROMANI

Depremden dört yıl sonra ardı arkası kesilmeyen olayların gölgesinde İstanbul'dan Niksar'a uzanan efsane aşk, farklı bir anlatımla Hürriyet Turnalı'nın kaleminden hayat buluyor.

Aşk Romanı

Hürriyet Tunalı

Az Kitap

S.: 192

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DAĞILMIŞ DAĞ

Yazar Kudret Ayşe Yılmaz’ın “hikâyesi savaşla başlayan bir yazarın kendisiyle ve dünyayla barışı” şeklinde tarif ettiği bu kitap, içindeki hikâyeler ile belki de bir yerlerde, henüz birbirini ve hatta kendini tanımayan nicesinin de kendiyle ve dünyayla barışı olacaktır. Kim bilir…

Dağılmış Dağ

Kudret Ayşe Yılmaz

Ötüken Neşriyat

S.: 101

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DOĞURAYIM DİYE DELİ OLDUĞUM ÇOCUK BANA KEÇİLERİ KAÇIRTACAK

... Söz veriyoruz!… Çocuğunuz, önünde duran yarıya kadar dolu yemek tabağını yere fırlattığında, sabahleyin ayakkabılarını giydirirken sizi tekmelediğinde, okşadığınız zaman elinizi ısırdığında, elektrik prizine dokunmasını yasaklamanızı umursamayıp, sürekli prize el attığında veya kum havuzunda oynarken kumları etrafına savurduğunda… siz orada sükûnetle durup, kendi kendinize: ‘Onu azarlamama gerek yok!’ diyeceksiniz, çünkü çocuğunuzun bunu neden yaptığını ve yapmamasını sağlamak için nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız...

Doğurayım Diye Deli Olduğum Çocuk Bana Keçileri Kaçırtacak

Danielle Graf, Katja Seide

Çev.: Türkis Noyan

Kitap Yay.

S.: 256

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HİKMET YOLCUSUNA ÖYKÜLER

Hikmetli öyküler, metaforlar vasıtasıyla insanların bilinçaltına hitap ederler. Bir olayı ya da durumu sıkıcı tekniklerle anlatıp zihni karıştırmak yerine, her yaştan, her kesimden insanın anlayabileceği bir şekilde basite indirgeyerek hikâyeleştirirler. Kıssadan hisse prensibi ön plandadır. İnsanlar öyküleri okurken, olayın içerisine dalıp giderler; bu sırada bilinçaltı kanalları açılır ve kıssalardan hikmetli mesajları almaya beynimiz hazır hâle gelir...

Hikmet Yolcusuna Öyküler

Selçuk Alkan

Mevsimler Kitap

S.: 160

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Damla Karakuş

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