Eskişehir'de iki arkadaşın borç kavgası kanlı bitti Eskişehir’de borç meselesinden başlayan tartışma sonucu iki arkadaştan biri, diğerini sol ayağından silahla yaraladı.

İHA

Silahla yaralama olayı, Eskişehir'in Hayriye Mahallesi Dumrul Sok üzerinde bir çay ocağında gerçekleşti. Görgü şahitlerinin iddiasına göre çay ocağında oturan Ahmet A. isimli emekli esnaf ile bir başka esnaf ve aynı zamanda arkadaşı olan M.Ç. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma başladı.

Tartıştığı arkadaşını sol ayağından vurdu

Daha sonra tartışmanın büyümesinin ardından M.Ç. silahı ile Ahmet A.’yı sol ayağına bir el ateş etti. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sol ayağından hafif şekilde yaralanan adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)