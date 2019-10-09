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19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

İstanbul'da yaşanan olay, sosyal medyada paylaşılarak büyük yankı uyandırmıştı. Görüntüler üzerine işkence yapan baba gözaltına alındı.

AA | 09.10.2019 - 01:15..
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19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

Taksim Tarlabaşı'nda 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence eden babanın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Konuyla alakalı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.

19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

BABA GÖZALTINA ALINDI

Annenin yatalak olduğu ve genç kızın da babasından eziyet gördüğü görüntülerle alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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