2 Aile Arasında ne zaman çıkacak: Vizyon tarihi belli oldu

Türk sinemasında milyonları kahkahaya boğan "Aile Arasında" efsanesi, uzun bir aranın ardından devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor.

Senaryosunu yine keskin kalemiyle Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise yeniden Ozan Açıktan’ın oturduğu BKM imzalı “2 Aile Arasında” filminin merakla beklenen vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu nihayet netleşti.

İlk filmdeki o bildiğimiz ve çok sevdiğimiz karakterleri tekrar bir araya getirecek olan yapım, seyirciyi yine eğlenceli aile çatışmalarının ve kahkaha dolu sürprizlerin tam ortasına bırakmaya hazırlanıyor.

VİZYON TARİHİ NETLEŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, BKM imzalı "2 Aile Arasında" filminin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, sinemaseverlerin gün saydığı o büyük gün açıklandı: Film, 4 Aralık 2026'da beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Filmin kadrosunda, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal yer alıyor.