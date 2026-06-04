Mehmet Şimşek: Enflasyon yılı yüzde 20’li seviyelerin ortalarında tamamlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026’da yatırımcılara hitap etti. Türkiye’den yatırımcılara güven mesajı veren Şimşek, "Enflasyon düşecek, mali disiplin sürecek." mesajı verdi.
Nomura Yatırım Forumu Asya 2026’da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele programına bağlılığın sürdüğünü, bütçe disiplininin korunduğunu ve Türkiye’nin yabancı yatırımları çekmek için kapsamlı teşvikler sunduğunu vurguladı.
Nomura Yatırım Forumu Asya 2026 kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Finansal İstikrara Yeni Rotası” başlıklı oturumda, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar verildi.
Küresel ve bölgesel şoklara rağmen ekonomik programın kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilirken, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceği, bütçe açığının kontrol altında tutulacağı ve Türkiye’nin yeni yatırım teşvikleriyle uluslararası sermaye için daha cazip bir merkez haline getirileceği ifade edildi.
"TÜRKİYE’NİN FİNANSAL İSTİKRARA YENİ ROTASI”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Türkiye’nin Finansal İstikrara Yeni Rotası” başlıklı fireside sohbetinde verilen ana mesajları şöyle sıraladı:
1-ŞOKLAR PROGRAMIN HIZINI YAVAŞLATIR AMA YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREMEZ
Şoklara açık bir dünyada ve zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Şoklar programın uygulanma hızını yavaşlatabilir, ancak yönünü değiştirmesi pek olası değil.
2-ENFLASYON KONUSUNDA:
Dezenflasyon programına olan bağlılığımız güçlü. Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşüşünü sürdürmesi ve yılı yüzde 20’li seviyelerin ortalarında tamamlaması bekleniyor.
3-MALİ PERFORMANS KONUSUNDA:
Son 23 yılda Türkiye’nin ortalama bütçe açığı GSYİH’nin yüzde 2,6’sı seviyesinde gerçekleşti. Harcama kontrolleri, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi uyumunun artırılması ve denetimlerin güçlendirilmesi sayesinde bütçe açığını 2023’teki yüzde 5,1 seviyesinden 2025’te yüzde 2,9’a düşürdük. Petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini dengelemek için mali alanı kullanmamıza rağmen, 2026 hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor ve orta vadede bütçe açığını GSYİH’nin yüzde 3’ünün altında tutmayı amaçlıyoruz.
4-TÜRK LİRASI KONUSUNDA:
Belirli bir kur seviyesi hedeflemiyoruz. Programın başlangıcından bu yana Türk lirasına olan güven önemli ölçüde arttı. Bu durum; sıkı para politikası, etkili makroihtiyati tedbirler ve geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü döviz rezervi pozisyonunun bir sonucu.
5-CARİ İŞLEMLER KONUSUNDA:
Yüksek enerji fiyatları cari açığı artırma eğiliminde olsa da etkinin yönetilebilir düzeyde kalması bekleniyor. İç talepteki yavaşlama ve ihracattaki dayanıklılık, savaş kaynaklı etkileri sınırlayacak. İhracat; tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma, euro/dolar paritesi ve yüksek katma değerli üretimle destekleniyor. Cari açığın GSYİH’nin yaklaşık yüzde 3’ü seviyesinde, uzun vadeli ortalamasının altında gerçekleşmesi öngörülüyor.
6-KRİZLERİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK KONUSUNDA:
Doğrudan yabancı yatırımı, nitelikli iş gücünü ve sermayeyi çekmek amacıyla kapsamlı bir çerçeve oluşturduk. Bu kapsamda:
- İmalat sanayii şirketleri için kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5’e indiriliyor.
- Yazılım, video oyunu, sağlık turizmi, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatlarında tam vergi muafiyeti sağlanıyor.
- Transit ticarette sıfır kurumlar vergisi uygulanıyor.
- Çok uluslu şirketler için yeni bölgesel merkez rejimi getiriliyor; 20 yıl kurumlar vergisi muafiyeti ve belirli ücret seviyelerine kadar gelir vergisi istisnası sunuluyor.
- Dünyanın en uzun süreli “non-dom” rejimlerinden biriyle, 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelirler vergiden muaf tutuluyor; miras vergisi yüzde 1 olarak uygulanıyor ve yalnızca Türkiye kaynaklı gelirler vergilendiriliyor.
- Girişimler için tam dijital şirket kuruluşu, vergi avantajlı çalışan hisse opsiyonları (ESOP), risk sermayesi araçları ve Atatürk Havalimanı’ndaki Terminal İstanbul merkezli yeni bir ekosistem oluşturuluyor.
- Şirket kuruluşu, izin süreçleri, vergiler, arazi tahsisi ve teşvikler için Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesinde “Tek Durak Ofis” modeli hayata geçiriliyor.
- Nakit, altın ve menkul kıymetlerin, varlık türüne ve elde tutma süresine göre değişen vergi oranlarıyla beyan edilmesini sağlayan, FATF standartlarıyla uyumlu bir varlık geri getirme sistemi uygulanıyor.