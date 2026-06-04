CHP İzmir Milletvekili'nden Özgür Özel'e Halk TV'de Kur'an ayetiyle destek

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki kargaşa sürüyor.

Mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel taraftarı CHP'liler arasında tartışmalar yaşanıyor.

AYETLE SAVUNDU

Özgür Özel'i destekleyen yayınlar yapan Halk TV'de, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun şaşırtıcı sözler sarf etti.

Salih Uzun, Özel ve yönetimini Kur'an-ı Kerim'den ayetle savunmaya çalıştı.

"ALLAH'IN DA BİR PLANI VAR"

Ali İmran Suresi 54'üncü ayete atıf yapan Uzun, şöyle konuştu:

"Sanıyorlar ki bu planlarla bu millet ikna olur. 'Ve mekeru ve mekarallah, vallahu hayrul makirin.' Yani onlar bir plan kurdular, Allah da bir plan yaptı.

Plan yapıcıların, başka bir deyişle bozucuların en hayırlısı Allah’tır. Herkesin bir planı varsa Allah’ın da bir planı var."