İran'ın Kuveyt'te havalimanını vurduğu anlar

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında büyüyen askeri gerilimin yansımaları, Körfez ülkelerine yeniden sıçradı.

İran'ın, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına misilleme olarak Kuveyt'teki Amerikan askeri varlığını hedef aldığını duyurmasının ardından Kuveyt'ten peş peşe açıklamalar geldi.

KUVEYT: 1 ÖLÜ, 63 YARALI

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarının ülkenin güvenliğini doğrudan hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, son saldırılardan birinin Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı hedef aldığı ve olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise saldırıların bilançosunu detaylandırdı. Sağlık Bakanı Abdullah es-Sened, olayın hemen ardından acil durum planlarının devreye alındığını belirterek, havalimanına 25 ambulans sevk edildiğini açıkladı. Bakan Sened, saldırılarda yaralanan 63 kişinin çeşitli hastanelere nakledildiğini, bunlardan 7'sinin acil cerrahi operasyon geçirdiğini duyurdu.

Yaralılar arasında havalimanı çalışanlarının yanı sıra yolcuların da bulunduğu kaydedildi.

HAVALİMANI VE DİPLOMATİK TESİSLERDE HASAR

Kuveyt makamları, saldırılar sonucunda yalnızca askeri hedeflerin değil, sivil altyapının da zarar gördüğünü bildirdi. Açıklamalarda, diplomatik misyonlar dahil olmak üzere bazı hayati öneme sahip tesislerin hasar aldığı belirtildi.

Kuveyt ordusu daha önce yaptığı açıklamada, kamikaze İHA saldırısı sonucu Uluslararası Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinde ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmeler üzerine Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, ülkedeki en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

KUVEYT'TEN SERT DİPLOMATİK HAMLE

Saldırıların ardından Kuveyt yönetimi diplomatik alanda da dikkat çeken bir adım attı. Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt Maslahatgüzarı Hamid Yakubi Fer'i bakanlığa çağırarak resmi protesto notasını iletti.

Ayrıca İran Büyükelçiliği'nde görev yapan iki diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği açıklandı. Bununla birlikte Kuveyt'teki İran diplomatik misyonunun personel sayısının azaltılması kararı da yürürlüğe konuldu.

Kuveyt yönetimi, saldırıların ülkenin egemenliğine, hava sahasına ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunu savunurken, Birleşmiş Milletler Şartı ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının da ihlal edildiğini ileri sürdü.

"TOPRAKLARIMIZIN KULLANILMASINA İZİN VERMEDİK"

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ülke topraklarının veya hava sahasının herhangi bir ülkeye karşı düşmanca faaliyetlerde kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmediği vurgulandı.

İran'ın saldırıları gerekçelendirmek amacıyla öne sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, bu tür savunmaların sivil altyapıya yönelik saldırıları meşrulaştıramayacağı ifade edildi.

Kuveyt ayrıca uluslararası hukuk çerçevesinde güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

İRAN: HEDEFİMİZ ABD'NİN KULLANDIĞI NOKTALAR

İran cephesi ise saldırıların doğrudan Kuveyt'e yönelik olmadığı görüşünü savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Körfez ülkelerinin Washington ile iş birliği içinde hareket ettiğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca ABD'nin askeri amaçlarla kullandığı noktaları hedef aldığını belirtti.

Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savunan Arakçi, İran'ın her türlü düşmanca adıma kararlı şekilde karşılık vereceğini söyledi. İranlı Bakan, bölgede artan askeri baskının sonuç vermeyeceğini belirterek, savaş ve yaptırımların çözüm olmadığını ifade etti.

TAHRAN'DAN PATRİOT İDDİASI

Kuveyt Havalimanı'nda meydana gelen hasara ilişkin İran'dan dikkat çekici bir açıklama daha geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, havalimanı yolcu terminaline yönelik herhangi bir İran saldırısının gerçekleşmediğini ileri sürdü. Muhibbi, yaptıkları incelemelerde terminalde meydana gelen hasarın İran füzelerinden değil, Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını iddia etti.

İranlı yetkili, Patriot sistemlerinin İran füzelerini önlemekte başarısız olduğunu ve sistemden kaynaklanan bir hatanın terminal binasında yıkıma neden olduğunu savundu.

KÖRFEZ'DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Karşılıklı açıklamalar ve diplomatik adımlar, İran ile ABD arasında başlayan gerilimin bölgesel bir krize dönüşme riskini artırıyor. Kuveyt'in diplomatik yaptırımlar uygulaması ve İran'ın saldırıları savunmaya devam etmesi, Körfez'deki tansiyonun kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor.

Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, saldırıların ardından ortaya çıkan can kaybı ve sivil altyapıda meydana gelen hasar, gerilimin insani boyutunu da gözler önüne seriyor.