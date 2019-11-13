Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'n saldırgan tutumuna kınama

İsrail ordusu'nun Gazze'de devam eden saldırılarında, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in saldırılarının kınadığı bir açıklama yapıldı.

''SALDIRGAN TUTUMA SON VERİLMELİ''

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in dünden beri gerçekleştirdiği saldırılarda bir Filistinli'nin daha şehit edilmesini kınadığı açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir.

''ULUSLARARASI TOPLUM GÖZLERİNİ KAPAMAMALI''

İsrail’in 52 yıllık işgali modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin’de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail’in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir. Bu çerçevede uluslararası toplumu Filistin’de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.