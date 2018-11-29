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2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma

İzmir'de 75. Yıl Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı M.Y. hakkında, öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

DHA | 29.11.2018 - 15:22..
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Kemalpaşa'daki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli Müdür Yardımcısı M.Y., okula tişörtle gelen bir öğrencisini, fiziki şiddet uygulayarak uyardı. Bir diğer olayda ise, arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövdü.

2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrenciler, her iki olayı cep telefonuyla kaydetti. Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin M.Y. hakkında şikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

M.Y.'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde, şahsın öğrencilerle önce konuştuğu, sonra tokat atarak konuştuğu görülüyor.

2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma

2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma
2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma
2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma
2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma
2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma

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