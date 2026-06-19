20-21 Haziran YKS günü toplu ulaşım ücretsiz oldu: İşte yararlanacak kişiler
20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında, sınav merkezlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma araçları öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz hizmet verecek.
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Milyonlarca üniversite adayının ter dökeceği YKS sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek.
Sınava sayılı saatler kala belediyelerden öğrencilere ulaşım desteği geldi.
Sınav günü oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve öğrencilerin sınav stresini hafifletmek amacıyla alınan kararla toplu ulaşım ücretsiz oldu.
Belge göstererek geçebilecekler
20 ve 21 Haziran tarihlerinde toplu ulaşım sınav adaylarına ve görevli personele ücretsiz hale getirildi.
Yapılan açıklamalara göre öğrenciler ve görevliler, sınav giriş belgeleriyle ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi