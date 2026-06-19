20-21 Haziran YKS günü toplu ulaşım ücretsiz oldu: İşte yararlanacak kişiler

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Milyonlarca üniversite adayının ter dökeceği YKS sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek.

Sınava sayılı saatler kala belediyelerden öğrencilere ulaşım desteği geldi.

Sınav günü oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve öğrencilerin sınav stresini hafifletmek amacıyla alınan kararla toplu ulaşım ücretsiz oldu.

Belge göstererek geçebilecekler

20 ve 21 Haziran tarihlerinde toplu ulaşım sınav adaylarına ve görevli personele ücretsiz hale getirildi.

Yapılan açıklamalara göre öğrenciler ve görevliler, sınav giriş belgeleriyle ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.