20 il merkezli siber suç operasyonu: 193 şüpheli yakalandı

Suç ve suçluyla mücadele, yurdun her köşesinde devam ediyor.

Bu kapsamda çeşitli operasyonlar düzenleniyor.

193 SİBER SUÇ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Son beş günde düzenlenen operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımda 193 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakanlık, 78'inin tutuklandığını belirtti.

"YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 78'İ TUTUKLANDI"

Bakanlık paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı.

20 il merkezli 'yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 78'i tutuklandı.

30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

FAİLİ OLDUKLARI SUÇLAR SIRALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 20 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."