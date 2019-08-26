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2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a Cumhuriyetçi rakip

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Walsh, 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi olmaya hazırlanıyor.

AA | 26.08.2019 - 14:22..
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ABD'de Başkanlık seçimleri, 2020 yılında yapılacak. Seçimler yaklaşırken adaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

TRUMP'IN DİĞER RAKİBİ BELLİ OLDU

Başkanlık için Cumhuriyetçilerden ikinci isim de mevcut Başkan Donald Trump'la yarışa giriyor.

2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a Cumhuriyetçi rakip

WALSH'IN SLOGANI 'CESUR OL'

2010 yılında Illinois eyaletinden Temsilciler Meclisine giren ancak 2 yıl sonraki seçimlerde aynı başarıyı gösteremeyen eski Kongre üyesi Joe Walsh, Cumhuriyetçi Partiden aday adaylığını ABC kanalında katıldığı programda açıkladı.

Trump'ı "yalancı", "bağnaz" ve "beceriksiz" olmakla suçlayan Walsh, kampanya sloganının "Cesur ol" olacağını belirtti.

2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a Cumhuriyetçi rakip

ANALİSTLER ŞANS TANIMADI

Siyasi analistler ise ülke genelinde Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'lere ulaşan Trump karşısında Walsh'ın herhangi bir şansının olmayacağını belirtiyor.

Nisan ayında da eski Massachusetts Valisi Bill Weld Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı aday adaylığını açıklamış ancak çok az destek görmüştü. Öte yandan Demokratlarda Trump'ın karşısına çıkması muhtemel 20 aday arasında devam eden adaylık yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden anketlerde önde gözüküyor. ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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