2026 Dünya Kupası heyecanı 4 maçla devam edecek

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı B, K ve L Grubu'nda yarın oynanacak 4 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, B Grubu'nda ise Bosna-Hersek ile Katar karşılaşacak.

MAÇ PROGRAMI

L Grubu:

02.00 Panama - Hırvatistan (Toronto Stadı)

K Grubu:

05.00 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Guadalajara Stadı)

B Grubu:

22.00 İsviçre - Kanada (BC Place Vancouver Stadı)

22.00 Bosna-Hersek - Katar (Seattle Stadı)