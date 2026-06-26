2026 Dünya Kupası'nda 3,6 milyon taraftarla rekor kırıldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir rekora imza atıldı.

FIFA; ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenlediği ve ilk kez 48 takımın mücadele ettiği turnuvada, taraftar rekoru kırıldığını duyurdu.

1994 GERİDE BIRAKILDI

Açıklamada, ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'nda 3 milyon 587 bin 538 taraftarla kırılan rekorun geride bırakıldığı kaydedildi.

"TARİHİN EN BAŞARILI TURNUVASI"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, tribünlerdeki doluluk oranından övgüyle bahsederek, "Tarihin en başarılı turnuvası. Stadyumlar dolu, şehirler dolu, atmosfer harika." ifadelerini kullandı.

FİNAL 19 TEMMUZ'DA

Toplam 16 stadın ev sahipliği yaptığı turnuva, 19 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.