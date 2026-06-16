2026 Dünya Kupası'ndaki "pembe krampon" furyası: Nedeni dikkat çekti

2026 Dünya Kupası'nda herkesin ayağında aynı renk...

Pembe kramponlar, milli futbolcuların özel tercihi.

Futbolseverlerin dikkatinden kaçmayan ilginç detay sosyal medyada gündem oldu.

Güney Kore'den Uruguay'a, Suudi Arabistan'dan Avrupa'nın yıldız oyuncularına kadar birçok futbolcunun ayağında parlak pembe kramponlar görüldü.

Biraz araştırdık ve bu durumun tesadüf olmadığı ortaya çıktı.

İşte sebebi

Spor ekipmanı üreticileri, Dünya Kupası gibi küresel organizasyonlar için ürün tasarımlarını yıllar öncesinden planlıyor.

Trend analizlerine göre "elektrik fuşya" tonlarının son yılların en dikkat çekici renkleri arasında.

Tercih edilen rengin arkasında yalnızca estetik kaygılar yok.

Parlak pembe renk, yeşil çim zeminin tam karşıtı olduğu için televizyon ekranlarında çok daha fazla dikkat çekiyor.

Sonuç olarak da hem oyuncuların ayak hareketleri hem de markaların logoları ekran başındaki izleyiciler tarafından daha kolay fark edilebiliyor